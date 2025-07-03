Предприниматель Илон Маск предложил отправить МКС на пенсию

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Американский предприниматель Илон Маск предложил отправить на пенсию Международную космическую станцию (МКС). Об этом он написал в социальной сети Х.

"Пришло время отправить на пенсию МКС и сосредоточиться на Марсе", – заявил Маск.

Это не первый раз, когда предприниматель говорит о Марсе. В апреле 2024 года он говорил, что для колонизации Красной планеты потребуется как минимум 1 миллион человек и несколько миллионов тонн грузов.

В феврале этого года бизнесмен заявил, что планирует отправить на Марс роботов с искусственным интеллектом осенью 2026. Маск отметил, что такое путешествие возможно раз в 26 месяцев.

Первый город на Марсе предприниматель хотел бы назвать "Бар", именно так он ответил на соответствующий вопрос в Х. Некоторые пользователи начали предлагать свои варианты для первого города на Красной планете, среди них: "Илонград", "Маскелон", "Маскбург".