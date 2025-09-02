Корабль "Прогресс МС-32" доставит на МКС еще один скафандр "Орлан-МКС"

Фото: телеграм-канал "Роскосмос"

Грузовой космический корабль "Прогресс МС-32" доставит на Международную космическую станцию "посылку" с провизией, приборы для работы и скафандр "Орлан-МКС" № 7 для внекорабельной деятельности. Об этом сообщила пресс-служба Роскосмоса.

В настоящее время корабль готовят к отправке. Запуск "Прогресс МС-32" запланирован на 11 сентября.

На данный момент космонавты используют для выходов в открытый космос скафандры № 4 и 5.

Ранее транспортный грузовой космический корабль "Прогресс МС-31" отделился от третьей ступени ракеты и успешно вышел на орбиту. Пуск ракеты-носителя "Союз-2.1а" произошел с площадки № 31 космодрома Байконур.

"Прогресс" доставил на МКС 2 625 килограммов грузов, среди которых 950 килограммов топлива для дозаправки станции, 420 литров питьевой воды и 50 килограммов азота для пополнения атмосферы.