19 сентября, 12:15

Общество

Москвичи нашли на себе клещей с боррелиозом после похода в лес

Жительница Москвы пошла за грибами с отцом и другом, а после прогулки все трое обнаружили на себе клещей. Один из них оказался носителем боррелиоза, его отправили на анализ, а пострадавшим назначили антибиотик и рекомендовали сдать кровь через месяц.

В Подмосковье с начала года за помощью из-за укусов клещей обратились 14 тысяч человек. В лабораториях исследовали 2,5 тысячи клещей. У 2% нашли возбудитель гранулоцитарного анаплазмоза, но случаев заражения людей не зафиксировано.

Читайте также
