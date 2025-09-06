Следователи изъяли электрошоковые ошейники в зоогостинице в подмосковном Чехове

В Чехове вскрылись факты жестокого обращения с животными в зоогостинице. Следователи изъяли электрошоковые ошейники и другие доказательства. В распоряжении правоохранителей оказалось видео, где хозяйки передержки пытаются посадить собак в багажник, бьют их и выкручивают поводки.

Эти кадры увидели владельцы питомцев, среди которых блогер Эльдар Джарахов и певица Мона. Более 50 животных удалось забрать домой, многие из них получили не только физические травмы, но и сильный стресс. Пострадавшие хозяева рассказывают о тяжелых последствиях для здоровья своих собак.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.