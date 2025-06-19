Новости регионов: бордель, работавший под видом массажного салона, закрыли в Омске

В Омске закрыли бордель, который работал под видом массажного салона. Задержание организатора нелегального бизнеса проходило с участием Росгвардии. Как сообщили в омской полиции, мужчина зарегистрировал юридическое лицо, приобрел нежилое помещение и еще одно арендовал. Он нанял восемь человек в качестве управляющих и администраторов, а еще 11 девушек оформил как массажисток. Однако вместо массажа они оказывали клиентам интимные услуги. Расследование уголовного дела завершено, дело передано в суд.

Тем временем незаконную добычу янтаря пресекли в Калининградской области. Полиция вместе с сотрудниками регионального УФСБ задержала двоих местных жителей. Одному – 44 года, второму – 56 лет. Они вели нелегальный промысел на моторной лодке в 400 метрах от берега. Мужчины ныряли с помощью водолазного снаряжения и использовали вспомогательное оборудование. Правоохранители изъяли у них около 7 килограммов янтаря, а нарушителей доставили в отдел полиции.

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