В Госдуме предложили запретить содержать собак опасных пород в многоквартирных домах. Количество случаев их нападения на людей растет.

Даже если владельцы гуляют с питомцами на специальной площадке, то их маршрут до нужного места может проходить через общественные места. В список потенциально опасных собак, утвержденный правительством России, входят 12 пород.

