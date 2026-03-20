Эксперт Лейбман: свадьба в красивую дату обойдется вдвое дороже

Красивая дата 26.06.2026 пользуется большим спросом у столичных молодоженов, рассказали власти города. Что нужно знать об организации торжества в подобные дни и почему влюбленные стремятся их выбирать, расскажет Москва 24.
Привлекательные цифры
Рекордное число свадеб в 2026 году запланировано в Москве на 26 июня: в этот день планируют пожениться уже более 1,6 тысячи пар, рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Также, по ее словам, более 3 тысяч молодоженов выбрали для торжества 6 и 20 июня, а также 8 августа.
В мэрии уточнили, что 6, 20, 26 июня и 8 августа до 21:00 будут работать дворцы бракосочетания № 1, 3, 4, Кутузовский, Таганский, Шипиловский, Зеленоградский и Митинский, а также Дворец бракосочетания Южное Бутово. В эти дни влюбленные смогут заключить брак и на площадках проекта мэра Москвы "Новые адреса счастья". В частности, 6 июня будет доступно 11 необычных локаций, 20 июня – 9. В самый популярный день года, 26 июня, выбрать можно 10 площадок, а 8 августа – 13.
Кроме того, 26 июля, которое выпадает на воскресенье, для московских пар откроются дворцы бракосочетания № 3 и 5, Кутузовский, Таганский, Шипиловский, Зеленоградский и Митинский, Дворец бракосочетания Южное Бутово, а также дворцы бракосочетания № 1 и 4, которые работают ежедневно. Также влюбленным доступны 4 площадки проекта мэра Москвы.
Всего в городе для проведения торжественных церемоний доступно более 60 площадок – от классических дворцов бракосочетания до нестандартных локаций. В их числе музеи, исторические усадьбы, рестораны и станция метро "Маяковская". Ознакомиться с полным списком и условиями проведения мероприятий можно через сервис "Наша свадьба".
Подать заявление на регистрацию брака можно через порталы "Госуслуги" и mos.ru, а также непосредственно во дворцах бракосочетания. Размер государственной пошлины составляет 350 рублей.
"Отношения – это процесс"
Если, помимо росписи в красивую дату, молодожены хотят организовать свадебный банкет, нужно учитывать ряд нюансов, рассказала Москве 24 свадебный организатор Евгения Лейбман. По ее словам, с учетом огромного спроса на подрядчиков и площадки озаботиться вопросом лучше всего за год до знаменательного дня.
По словам эксперта, аренда площадки в красивую дату может обойтись вдове дороже, плюс рестораны зачастую требуют увеличенный депозит.
Также она предупредила, что в красивые даты дорожают услуги фотографов и видеографов.
"Если в будни они могут согласиться на 5 часов съемки, то в красивую дату из-за высокого спроса поставят минимум 10 часов – им невыгодно продавать "меньшими пакетами", – добавила организатор.
То же касается и ведущих: пригласить их на пару часов не получится, будет только полный пакет ведения мероприятия, резюмировала Лейбман.
При этом сам по себе интерес к красивым датам для свадьбы – понятное и закономерное явление, рассказала семейный психолог Юлия Метлова в беседе с Москвой 24.
"Первое – потребность в символичности. Людям, особенно молодым, важно придавать значимым событиям дополнительный смысл. Красивая дата воспринимается как некий знак, точка, в которой "все складывается правильно", и это создает ощущение контроля и даже небольшой иллюзии предсказуемости. Как будто сам выбор даты может повлиять на дальнейшую судьбу отношений", – отметила специалист.
Во-вторых, работает магическое мышление – хочется верить, что определенные даты, символы или совпадения могут принести удачу. Это абсолютно нормальный человеческий механизм, особенно в такие эмоционально насыщенные моменты, как свадьба, подчеркнула психолог.
"Третье – социальный фактор. Красивые даты активно поддерживаются культурой и соцсетями, и это становится трендом. Люди начинают ориентироваться не только на свои желания, но и на общий контекст. Но здесь есть оговорка, что сама по себе дата не влияет на качество отношений", – добавила эксперт.
Более того, по словам эксперта, красивая дата может стать источником стресса.
"Когда спрос на нее возрастает, появляются объективные сложности: заняты площадки, ограничен выбор специалистов, повышены цены, и есть необходимость быстрее принимать решения. И к этому добавляются завышенные ожидания – раз уж дата идеальная, то и свадьба должна быть идеальной, – поэтому уровень напряжения только растет", – пояснила Метлова.
Период подготовки к свадьбе сам по себе достаточно ресурсозатратный. Несмотря на то что это позитивное событие, одновременно появляется много задач, дополнительных решений, финансовых вопросов и дедлайнов.
"Это стресс, но с положительным знаком. Однако организм на него все равно реагирует как на нагрузку: в этот момент партнеры уже находятся в состоянии повышенной включенности и иногда даже усталости. А когда к этому добавляется идея, что все должно быть идеально, потому что это особенная, красивая дата, напряжение усиливается, и появляется больше поля для тревоги", – подчеркнула психолог.
Одновременно с этим появляются новые поводы для расстройства, потому что любое отклонение от идеальной картинки воспринимается острее. Соответственно, становится больше поводов для конфликтов, потому что количество ресурса снижается, а требования к ситуации растут.
"Здесь важно заранее договариваться не только о формате свадьбы, но и о том, что идеально – это не цель. Гораздо важнее сохранить контакт друг с другом в процессе подготовки, чем провести безупречное мероприятие", – сказала специалист.
Когда пара выбирает красивую дату, это может быть прекрасным символическим событием. Но важно, чтобы за этим не терялась гибкость, готовность упростить, пересмотреть ожидания и договариваться. В долгосрочной перспективе на отношения влияет не дата, а то, как люди умеют быть вместе, заключила Метлова.