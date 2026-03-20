Эксперт Лейбман: свадьба в красивую дату обойдется вдвое дороже

Красивая дата 26.06.2026 пользуется большим спросом у столичных молодоженов, рассказали власти города. Что нужно знать об организации торжества в подобные дни и почему влюбленные стремятся их выбирать, расскажет Москва 24.

Привлекательные цифры

Рекордное число свадеб в 2026 году запланировано в Москве на 26 июня: в этот день планируют пожениться уже более 1,6 тысячи пар, рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Также, по ее словам, более 3 тысяч молодоженов выбрали для торжества 6 и 20 июня, а также 8 августа.





Анастасия Ракова заммэра Москвы по вопросам социального развития Чтобы все смогли зарегистрировать брак в желанный день, мы приняли решение продлить работу дворцов бракосочетания до 21:00 в эти популярные даты. А в воскресенье, 26 июля, столичные дворцы бракосочетания откроют свои двери для влюбленных, несмотря на традиционно выходной день.

В мэрии уточнили, что 6, 20, 26 июня и 8 августа до 21:00 будут работать дворцы бракосочетания № 1, 3, 4, Кутузовский, Таганский, Шипиловский, Зеленоградский и Митинский, а также Дворец бракосочетания Южное Бутово. В эти дни влюбленные смогут заключить брак и на площадках проекта мэра Москвы "Новые адреса счастья". В частности, 6 июня будет доступно 11 необычных локаций, 20 июня – 9. В самый популярный день года, 26 июня, выбрать можно 10 площадок, а 8 августа – 13.

Кроме того, 26 июля, которое выпадает на воскресенье, для московских пар откроются дворцы бракосочетания № 3 и 5, Кутузовский, Таганский, Шипиловский, Зеленоградский и Митинский, Дворец бракосочетания Южное Бутово, а также дворцы бракосочетания № 1 и 4, которые работают ежедневно. Также влюбленным доступны 4 площадки проекта мэра Москвы.

Всего в городе для проведения торжественных церемоний доступно более 60 площадок – от классических дворцов бракосочетания до нестандартных локаций. В их числе музеи, исторические усадьбы, рестораны и станция метро "Маяковская". Ознакомиться с полным списком и условиями проведения мероприятий можно через сервис "Наша свадьба".

Подать заявление на регистрацию брака можно через порталы "Госуслуги" и mos.ru, а также непосредственно во дворцах бракосочетания. Размер государственной пошлины составляет 350 рублей.

"Отношения – это процесс"

Если, помимо росписи в красивую дату, молодожены хотят организовать свадебный банкет, нужно учитывать ряд нюансов, рассказала Москве 24 свадебный организатор Евгения Лейбман. По ее словам, с учетом огромного спроса на подрядчиков и площадки озаботиться вопросом лучше всего за год до знаменательного дня.

По словам эксперта, аренда площадки в красивую дату может обойтись вдове дороже, плюс рестораны зачастую требуют увеличенный депозит.





Евгения Лейбман свадебный организатор Бывает и обратная ситуация. Недавно у меня была пара, которая не хотела красивую дату, но желала определенный ресторан. Когда мы приехали, оказалось, что он расписан до октября, остались только красивые даты, потому что они вдвое дороже. Ребята оказались заложниками: им пришлось брать день не потому, что они его хотели, а потому, что это единственное, что оставалось свободным.

Также она предупредила, что в красивые даты дорожают услуги фотографов и видеографов.

"Если в будни они могут согласиться на 5 часов съемки, то в красивую дату из-за высокого спроса поставят минимум 10 часов – им невыгодно продавать "меньшими пакетами", – добавила организатор.

То же касается и ведущих: пригласить их на пару часов не получится, будет только полный пакет ведения мероприятия, резюмировала Лейбман.

При этом сам по себе интерес к красивым датам для свадьбы – понятное и закономерное явление, рассказала семейный психолог Юлия Метлова в беседе с Москвой 24.

"Первое – потребность в символичности. Людям, особенно молодым, важно придавать значимым событиям дополнительный смысл. Красивая дата воспринимается как некий знак, точка, в которой "все складывается правильно", и это создает ощущение контроля и даже небольшой иллюзии предсказуемости. Как будто сам выбор даты может повлиять на дальнейшую судьбу отношений", – отметила специалист.

Во-вторых, работает магическое мышление – хочется верить, что определенные даты, символы или совпадения могут принести удачу. Это абсолютно нормальный человеческий механизм, особенно в такие эмоционально насыщенные моменты, как свадьба, подчеркнула психолог.

"Третье – социальный фактор. Красивые даты активно поддерживаются культурой и соцсетями, и это становится трендом. Люди начинают ориентироваться не только на свои желания, но и на общий контекст. Но здесь есть оговорка, что сама по себе дата не влияет на качество отношений", – добавила эксперт.





Юлия Метлова семейный психолог Я всегда люблю повторять, что отношения – это процесс, и он требует времени, внимания и вложений. И никакая комбинация цифр не может заменить эмоциональную близость, умение договариваться и поддерживать друг друга.

Более того, по словам эксперта, красивая дата может стать источником стресса.

"Когда спрос на нее возрастает, появляются объективные сложности: заняты площадки, ограничен выбор специалистов, повышены цены, и есть необходимость быстрее принимать решения. И к этому добавляются завышенные ожидания – раз уж дата идеальная, то и свадьба должна быть идеальной, – поэтому уровень напряжения только растет", – пояснила Метлова.

Период подготовки к свадьбе сам по себе достаточно ресурсозатратный. Несмотря на то что это позитивное событие, одновременно появляется много задач, дополнительных решений, финансовых вопросов и дедлайнов.

"Это стресс, но с положительным знаком. Однако организм на него все равно реагирует как на нагрузку: в этот момент партнеры уже находятся в состоянии повышенной включенности и иногда даже усталости. А когда к этому добавляется идея, что все должно быть идеально, потому что это особенная, красивая дата, напряжение усиливается, и появляется больше поля для тревоги", – подчеркнула психолог.

Одновременно с этим появляются новые поводы для расстройства, потому что любое отклонение от идеальной картинки воспринимается острее. Соответственно, становится больше поводов для конфликтов, потому что количество ресурса снижается, а требования к ситуации растут.

"Здесь важно заранее договариваться не только о формате свадьбы, но и о том, что идеально – это не цель. Гораздо важнее сохранить контакт друг с другом в процессе подготовки, чем провести безупречное мероприятие", – сказала специалист.

Когда пара выбирает красивую дату, это может быть прекрасным символическим событием. Но важно, чтобы за этим не терялась гибкость, готовность упростить, пересмотреть ожидания и договариваться. В долгосрочной перспективе на отношения влияет не дата, а то, как люди умеют быть вместе, заключила Метлова.

