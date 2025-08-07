Первое уголовное дело в отношении дроповода возбуждено в России

Фото: телеграм-канал "Ирина Волк"

Столичные следователи возбудили первое в истории России уголовное дело в отношении дроповода, то есть человека, который покупал и перепродавал электронные средства платежей для последующего использования их в преступной деятельности. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

По ее словам, дело по статье о неправомерном обороте средств платежей было заведено на основе показаний одного из дропов, который в обмен на освобождение от уголовной ответственности начал активно сотрудничать со следствием. Он рассказал о гражданах, которым он передал в управление свой банковский счет.

"Во время обыска по адресу регистрации так называемого дроповода оперативники обнаружили технику, мобильные телефоны, сим-карты, а также банковские карты, которые использовались для хищения у граждан России денежных средств", – уточнила Волк в своем телеграм-канале.

Злоумышленнику предъявлено обвинение. В качестве меры пресечения ему избрали подписку о невыезде и надлежащем поведении. Тем временем предварительное расследование продолжается.

Ранее в Москве возбудили первое дело по статье о дропперстве. По данным следствия, 52-летняя подозреваемая, желая погасить долги, нашла в Сети подработку. По указанию злоумышленников она открыла счет индивидуального предпринимателя, который использовался для зачисления денег, полученных преступным путем.

Общая сумма, внесенная на этот счет, превысила миллион рублей. Всю информацию о банковских операциях женщина передавала кураторам через мессенджер.

