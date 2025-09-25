Онлайн-мошенники придумали новую схему обмана студентов-первокурсников

Онлайн-мошенники придумали новую двухходовую схему по обману студентов-первокурсников. Сначала аферисты от лица работников библиотек выманивают у них код от портала "Госуслуги". Потом они звонят и представляются сотрудниками спецслужб.

Мошенники начинают пугать, что данными воспользовались террористы, чтобы взять кредиты, и убеждают перевести деньги на "безопасные" счета. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.