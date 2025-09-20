Форма поиска по сайту

20 сентября, 09:45

Безопасность

Мошенники стали активно размещать заманчивые вакансии для обмана россиян

Мошенники стали активно размещать заманчивые вакансии для обмана россиян. Они часто бывают связаны с продвижением товаров на маркетплейсах и в соцсетях. Оплату предлагают достойную, многие отправляют резюме.

Потом звонит якобы работодатель, проводит собеседование и в самом конце предлагает скачать корпоративное приложение для работы. Если скачать файл по предложенной ссылке, то можно поймать вирус, и через удаленный доступ данные попадут к аферистам.

