20 сентября, 09:45Безопасность
Мошенники стали активно размещать заманчивые вакансии для обмана россиян
Мошенники стали активно размещать заманчивые вакансии для обмана россиян. Они часто бывают связаны с продвижением товаров на маркетплейсах и в соцсетях. Оплату предлагают достойную, многие отправляют резюме.
Потом звонит якобы работодатель, проводит собеседование и в самом конце предлагает скачать корпоративное приложение для работы. Если скачать файл по предложенной ссылке, то можно поймать вирус, и через удаленный доступ данные попадут к аферистам.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.