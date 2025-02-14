Глава МАГАТЭ заявил о ядерных рисках после инцидента на Чернобыльской АЭС

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Инцидент в Чернобыле и рост военной активности вокруг Запорожской АЭС указывают на ядерные угрозы, которые до сих пор сохраняются. Об этом заявил глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси.

В связи с этим он призвал агентство поддерживать повышенную готовность.

"Сотрудники пожарной службы и специализированные транспортные средства прибыли на место происшествия в течение нескольких минут", – приводит его слова Life.ru.

Как уточнил Гросси, в настоящее время специалисты не выявили признаки нарушения внутренней защитной оболочки Чернобыльской АЭС.

В день старта Мюнхенской конференции по безопасности 14 февраля украинский президент Владимир Зеленский заявил, что Россия якобы нанесла с помощью дрона удар по разрушенному энергоблоку Чернобыльской АЭС, в результате чего был поврежден защитный саркофаг.

В свою очередь, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал слова Зеленского очередной подтасовкой и провокацией.

Пресс-секретарь президента России выразил уверенность в том, что российская сторона не наносила удары по каким-либо ядерным объектам, добавив, что Киев "не гнушается" заниматься подобными провокациями.

Ситуацию также прокомментировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, назвав обвинения в отношении России провокацией. Она подчеркнула, что украинские представители регулярно посещают это мероприятие с различными информационными поводами и перформансами.

