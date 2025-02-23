В Москве по ночам ожидается до 14 градусов мороза с 24 февраля

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

До 14 градусов мороза ожидается в Москве по ночам в первой половине следующей недели. Такой прогноз дал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

"В Москве первая половина недели останется антициклональной, с отсутствием осадков и большим суточным ходом температуры", – написал синоптик в своем телеграм-канале.

Так, по ночам горожан ожидает минус 11 – минус 14 градусов, днем – от 0 до минус 3 градусов. В четверг, 27 февраля, в небе появится больше облаков, а температура подрастет: ночью 8–11 градусов мороза, а днем от минус 1 до плюс 2 градусов.

В пятницу же, 28-го числа, циклон принесет в столицу осадки в смешанной фазе и продолжит повышать температуру, отметил метеоролог.

"Ночью минус 3 – минус 6, днем минус 1 – плюс 2 градуса. В выходные (1 и 2 марта. – Прим. ред.) также ожидаются осадки при дневной температуре, близкой к нулю", – указал Леус.

Также синоптик отметил, что уходящий февраль и в Москве, и в Санкт-Петербурге с большой долей вероятности станет самым холодным месяцем нынешней зимы. Причем в столице еще и войдет как минимум в тройку самых сухих февралей в XXI веке, заключил он.

В начале марта температура воздуха в столице может превысить норму на 1–2 градуса. Таким образом, дневные значения будут варьироваться от минус 3 до плюс 2 градусов.

Кроме того, столбик термометра в начале месяца может подняться до 4 градусов в дневное время. Благодаря этому метеорологическая весна может наступить уже 8 марта, когда среднесуточная температура воздуха станет положительной.