Бобровый остров в Нагатинском Затоне призвали очистить от мусора

Фото: ИПЭЭ РАН

Эксперты провели полевое исследование фауны Бобрового острова в Нагатинском Затоне Москвы и выяснили, что его нужно очистить от мусора и улучшить на нем условия жизни бобров. Об этом заявил руководитель Центра трансфера технологий ИПЭЭ РАН, кандидат географических наук Андрей Зайцев.

"С советских времен остров был заброшенной площадкой для хранения стройматериалов, входя в погрузочно-разгрузочную систему Южного порта. Остров сейчас находится в запущенном состоянии", – подчеркнул эксперт.

По его словам, там много мусора, включая покрышки, арматуру, разбитые аккумуляторы, нелегальные постройки и следы от незаконных пикников. Особенно пострадало внутреннее озеро. Исследование показало, что кормовая база бобров истощилась – почти все осины, которыми активно питаются животные, уже повалены, имеют следы зубов или могут быть повалены этой зимой.

Таким образом, условия жизни бобров на острове будут только ухудшаться, поэтому требуется улучшить их, убрав мусор и высадив наиболее привлекательные для животных деревья. Кроме того, специалисты призвали углубить дно у берега, чтобы бобры смогли выкопать себе новые норы.

"Обновление и развитие территории острова Бобровый поможет сохранить популяцию животных. Оставить остров нетронутым, значит, потерять живущих там сейчас животных: когда кормовая база для них окончательно иссякнет, они покинут остров, из-за чего могут даже погибнуть", – рассказал Зайцев.

Он уточнил, что других подходящих "бобровых мест" в этой части столицы либо нет, либо они заняты другими бобрами. Именно поэтому нужно провести восстановительные работы и обновлять территорию с учетом интересов животных. Эксперт подчеркнул, что это реально сделать, так как в мировой практике уже есть опыт комфортного существования бобров и людей на одной территории.

Исследование установило, что массово остров не заселен бобрами – всего там проживает семья до 6 животных, иногда появляются еще 2–3 особи, указал старший научный сотрудник ИПЭЭ РАН, кандидат биологических наук Иван Башинский. Поэтому для сохранения популяции нужно выделить им отдельный участок, а остальную территорию защитить от проникновения, в том числе за счет высадки непривлекательных для них в пищевом отношении видов растений.

Ранее стало известно, что популяция рысей в подмосковных лесах увеличилась в 2,5 раза, до 80 особей. Больше всего хищников обитает в Волоколамском, Рузском и Дмитровском округах.