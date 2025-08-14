Силы ПВО сбили ночью 44 беспилотника над регионами РФ

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российские средства ПВО уничтожили 44 вражеских беспилотника над регионами РФ, рассказали в Минобороны России.

По данным оборонного ведомства, 14 дронов ликвидировали над акваторией Черного моря, 9 – над Волгоградской областью, по 7 – над Крымом и Ростовской областью. Еще 4 беспилотника сбили над Краснодарским краем, 2 БПЛА было уничтожено над Белгородской областью и 1 – над акваторией Азовского моря.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что украинские военные нанесли удар по зданию правительства региона. Он добавил, что здание получило небольшие повреждения, ситуация находится под контролем.

В Волгоградской области в результате падения обломков БПЛА произошло возгорание нефтепродуктов на нефтеперерабатывающем заводе в Волгограде. Предварительно, пострадавших нет.