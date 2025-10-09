PR-директор Шуфутинского опровергла информацию об экстренной операции артиста

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Информация об экстренной операции певца Михаила Шуфутинского не является достоверной, рассказала газете "Известия" PR-директор артиста Татьяна Юмашева.

Она добавила, что сведения о госпитализации исполнителя с подозрением на онкологию также не соответствуют действительности.

До этого в соцсетях появились сведения о том, что музыканта экстренно прооперировали, поскольку якобы обнаружили опухоль, которую вырезали из-за опасений, что новообразование является злокачественным.

Ранее информацию о госпитализации опроверг директор экстрасенса Анатолия Кашпировского Сергей. Ряд телеграм-каналов заявлял о якобы проблемах со здоровьем 86-летнего экстрасенса, однако его директор заявил, что у него нет "даже простуды". По его словам, два месяца назад у Кашпировского родился ребенок, поэтому он проводит время с ним.

