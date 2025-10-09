Форма поиска по сайту

09 октября, 11:58

Культура

Знакомая актера Збруева отреагировала на новость о его госпитализации

Фото: Агентство "Москва"/Зыков Кирилл

Народный артист РСФСР Александр Збруев госпитализирован, его жизни ничего не угрожает, рассказала News.ru знакомая семьи актера.

В свою очередь, президент Московского государственного театра "Ленком Марка Захарова" заслуженный деятель искусств РФ Марк Варшавер заявил ТАСС, что Збруев находится в центре НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского.

По словам Варшавера, актера забрали в больницу в ночь на 9 октября.

"Были жалобы по урологической части. Сейчас опасений за его здоровье нет. Еще, может быть, несколько дней он будет находиться в больнице, и его должны выписать. Александр Викторович – замечательный актер и человек, хочется пожелать ему большого здоровья", – добавил деятель культуры.

9 сентября актер должен был выступить в театре "Ленком Марка Захарова", исполнив роль Леонида Гаева в представлении "Вишневый сад". Однако перед спектаклем у Збруева поднялось давление, поэтому его заменил другой артист. От госпитализации актер отказался.

После он рассказал, что временно не выступает на сцене. По его словам, он возобновит выступления, когда "надо будет".

