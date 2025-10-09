Форма поиска по сайту

09 октября, 18:26

Культура
Директор "Ленкома" Варшавер: жизни и здоровью Александра Збруева ничего не угрожает

Директор "Ленкома" рассказал о состоянии Александра Збруева

Фото: ТАСС/Максим Григорьев

Жизни и здоровью народного артиста РСФСР Александра Збруева ничего не угрожает, сообщил Агентству "Москва" президент театра "Ленком Марка Захарова" Марк Варшавер.

Он назвал это главным для зрителей и сотрудников театра.
Варшавер также уточнил, что актер был доставлен в больницу для прохождения обследования, которое позволит проверить его здоровье.

"Александр Викторович переведен в другую клинику, в которой есть врачи, специализирующиеся на профиле его заболевания", – добавил глава театра, не раскрыв название больницы.

О госпитализации Збруева сообщила 9 октября знакомая семьи. Варшавер тогда заявлял, что артист находился в центре НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского. По его словам, у актера были жалобы по урологической части.

культура

