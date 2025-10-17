РЕН ТВ: звезда "Кавказской пленницы" Варлей госпитализирована в московскую клинику

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Актриса Наталья Варлей, сыгравшая в фильме "Кавказская пленница", госпитализирована в одну из московских клиник, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.

Утверждается, что ей провели операцию на руке – эндоскопическое расширение, чтобы не болела кисть.

По данным СМИ, актриса обратилась к медикам еще 8 октября. Подобный недуг обычно проявляется либо после перенесенной травмы, либо после долгой работы на компьютере.

Ранее сообщалось, что во время съемок проекта на Ямале была госпитализирована телеведущая Юлия Барановская. Она попала в больницу из-за обострения после родовых проблем.

По словам ее директора Петро Шекшеева, Барановской провели полостную и повторную операции, после чего перевели из реанимации в обычную палату. За ней наблюдают врачи.

