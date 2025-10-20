Директор "Ленкома" Варшавер: Збруев находится в больнице, но чувствует себя хорошо

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

Народный артист РСФСР Александр Збруев находится в больнице, но чувствует себя хорошо. Об этом в беседе с ТАСС сообщил президент театра "Ленком Марка Захарова" Марк Варшавер.

"Дорогие почитатели таланта Александра Викторовича Збруева. Хочу всех порадовать: он в хорошем состоянии и выглядит замечательно. Дай бог, чтобы и дальше он так себя чувствовал", – уточнил он.

Президент "Ленкома" предположил, что артиста могут выписать в ближайшие дни, а также поблагодарил всех волнующихся за него.

О госпитализации Збруева сообщила 9 октября знакомая семьи. Тогда же Варшавер заявлял, что артист находился в центре НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского. По его словам, у актера были жалобы по урологической части.

Позднее директор "Ленкома" заверял, что жизни и здоровью артиста ничего не угрожает. По его словам, Збруев был доставлен в больницу для обследования, а затем переведен в клинику, в которой есть врачи, специализирующиеся на профиле его заболевания.