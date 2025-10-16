16 октября, 12:11Культура
Актриса Клара Новикова опровергла слухи о проблемах со здоровьем
Фото: ТАСС/Михаил Синицын
Актриса и юмористка Клара Новикова в разговоре с aif.ru опровергла информацию о проблемах с сердцем.
Ранее телеграм-каналы сообщили, что Новиковой якобы экстренно понадобилась помощь врачей из-за резкого повышения артериального давления.
"Спасибо за ваши волнения. Со мной все в порядке. С сердцем никаких проблем", – сказала актриса.
До этого СМИ распространили информацию о том, что заслуженный артист России Алексей Маклаков якобы пожаловался на боли в груди, после чего врачи "выявили у него заболевание сердечно-сосудистой системы".
Слухи об ухудшении самочувствия актера опровергла его директор Анна. Сам Маклаков на вопрос о болезни отшутился.
"Юмор на все времена": Клара Новикова