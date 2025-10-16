Актриса Клара Новикова опровергла слухи о проблемах со здоровьем

Фото: ТАСС/Михаил Синицын

Актриса и юмористка Клара Новикова в разговоре с aif.ru опровергла информацию о проблемах с сердцем.

Ранее телеграм-каналы сообщили, что Новиковой якобы экстренно понадобилась помощь врачей из-за резкого повышения артериального давления.

"Спасибо за ваши волнения. Со мной все в порядке. С сердцем никаких проблем", – сказала актриса.

До этого СМИ распространили информацию о том, что заслуженный артист России Алексей Маклаков якобы пожаловался на боли в груди, после чего врачи "выявили у него заболевание сердечно-сосудистой системы".

Слухи об ухудшении самочувствия актера опровергла его директор Анна. Сам Маклаков на вопрос о болезни отшутился.