Директор актера Маклакова опровергла слухи о его болезни

Фото: Агентство "Москва"/Дмитрий Белицкий

Слухи о болезни заслуженного артиста России Алексея Маклакова, известного по сериалу "Солдаты", не соответствуют действительности, заявила ТАСС его директор Анна.

СМИ писали, что актеру понадобилась медпомощь из-за проблем с сердцем. Маклаков якобы пожаловался на боли в груди, после чего врачи "выявили у него заболевание сердечно-сосудистой системы".

"В первый раз о таком слышу. Лишь бы какую-то грязь вынести, какой-то бред полный", – сказала собеседница агентства, отвечая на вопрос о самочувствии артиста.

Сам Маклаков отшутился на вопрос о болезни, заявив, что после плавания в бассейне сел в автомобиль и поехал на работу.

Ранее журналисты утверждали, что певца Михаила Шуфутинского якобы прооперировали из-за найденной у него опухоли. Слухи об онкологии и хирургическом вмешательстве опровергла PR-директор артиста Татьяна Юмашева.

Позже исполнитель заявил, что подобные новости придумывают и распространяют ради "хайпа".