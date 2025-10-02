Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

02 октября, 18:57

Шоу-бизнес

Комик Позов опроверг слухи о своем алкоголизме

Фото: телеграм-канал "Pozov Live"

Комик Дмитрий Позов рассказал, что никогда не страдал алкоголизмом, поводом для обращения в реабилитационный центр послужила депрессия.

"У меня никогда не было проблем с алкоголем в привычном понимании этого слова. У меня не было болезни. Я просто стал чаще выпивать", – поделился он на шоу "Есть вопросики".

Юморист не скрывает, что после развода и потери отца действительно стал употреблять алкоголь чаще обычного, но к специалистам обратился именно из-за депрессивного состояния.

Ранее стало известно, что Позов попал в психиатрическую клинику. Комик рассказал о смерти отца и сложностях в семейных отношениях. Позов съехал от жены, начал употреблять спиртное и попал в клинику с признаками депрессии.

Читайте также


шоу-бизнес

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика