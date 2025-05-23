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23 мая, 16:38

Шоу-бизнес

Юморист Дмитрий Позов из "Импровизации" попал в психиатрическую клинику

Фото: телеграм-канал Pozov Live

Участник шоу "Импровизация" Дмитрий Позов попал в психиатрическую клинику. Об этом юморист написал в своем телеграм-канале.

Позов рассказал, что находится в медицинском учреждении уже несколько дней и все еще не может прийти в себя. Он поделился, что в прошлом году у него заболел отец, а в январе 2025 года его не стало. Параллельно происходили другие сложности в семейных отношениях. Позов уехал от жены в другой дом, начал употреблять спиртное и в итоге попал в лечебное учреждение с депрессией.

"Мне осточертело притворяться. Притворяться месяцами, что я веселый и радостный, пока у меня медленно и мучительно умирает отец. Мне осточертело делать вид, что у меня все в порядке в семье, отвечать на вопросы как у нас дела, изображать, что я живу дома, хотя уже давно дома я не живу, читать слухи про нас и продолжать веселиться и радоваться, а в это время 15 лет моей жизни идут к черту", – поделился Позов.

Ранее певец Влад Топалов рассказал, что его отношения с супругой Региной Тодоренко чуть не закончились в самом начале. По его словам, причиной размолвки стала его алкогольная зависимость.

В итоге исполнителю пришлось "вымаливать прощение", и Тодоренко все же дала ему второй шанс. Мужчина полностью отказался от алкоголя на полтора года. Сейчас Топалов изредка употребляет спиртное и держит этот вопрос на контроле.

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