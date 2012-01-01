СМИ: Регина Тодоренко хотела бросить Влада Топалова из-за его алкогольной зависимости

Влад Топалов рассказал, что его отношения с супругой Региной Тодоренко едва не закончились в самом начале. По словам певца, причиной размолвки стала его алкогольная зависимость. Кто еще из знаменитостей боролся с пагубной привычкой, расскажет Москва 24.



Влад Топалов

17 мая в одном из подкастов певец рассказал, что Регина Тодоренко едва его не бросила в самом начале отношений. Влад признался, что не умел тогда "культурно пить".



(братом Регины Тодоренко. – Прим.ред.) , очень хорошо, культурно, прям классно, но перешли черту. И я дальше ничего не помню. И наутро я просыпаюсь, ее нет. Понимаю, что что-то не то, уже начинаю догадываться, потому что нет вещей, она не берет трубку.

Влад Топалов певец Выпивали с ее братом, очень хорошо, культурно, прям классно, но перешли черту. И я дальше ничего не помню. И наутро я просыпаюсь, ее нет. Понимаю, что что-то не то, уже начинаю догадываться, потому что нет вещей, она не берет трубку.

В итоге исполнителю пришлось несколько дней "вымаливать прощение". Регина все же дала Владу второй шанс, который он использовал с умом и полностью отказался от алкоголя на полтора года. Сейчас певец изредка употребляет спиртное и держит этот вопрос на контроле. Музыкант уверен, что неприятных ситуаций больше не допустит.

МакSим

В июле 2023 года певица призналась в соцсетях, что лечится от алкоголизма в реабилитационном центре. МакSим (настоящее имя – Марина Абросимова) заявила, что поспешила с возвращением на сцену после перенесенного в тяжелой форме ковида в 2021-м. По словам звезды, с помощью спиртного она пыталась справиться с плохим самочувствием, нервным напряжением и нагрузкой из-за насыщенной концертной деятельности.

Госпитализации предшествовал сорванный концерт в Сочи: тогда Абросимова не попадала в ноты, плохо выговаривала слова, испытывала проблемы с дыханием. Через полчаса после начала выступления Марина ушла со сцены, ей вызвали "скорую", а публика разошлась по домам. Инцидент подтолкнул МакSим к решительным действиям: она отменила гастрольный тур и обратилась к медикам.

При этом, по информации СМИ, певица не первый раз вступила в неравный бой с алкоголем. Слухи о пагубном пристрастии Марины начали ходить еще в 2014 году: тогда бизнесмен Антон Петров якобы внезапно ушел от беременной Абросимовой к другой женщине.

А в 2019-м певица пыталась заглушить уже физическую боль: после серьезного ДТП она два месяца провела в больнице из-за внутренних повреждений и черепно-мозговой травмы. Впоследствии ее стали беспокоить головные боли, которые не облегчали даже препараты.

Позже Марина признавалась, что несмотря на лечение, окончательно избавиться от зависимости ей помогли сильное желание и вера в Бога.

Джиган

Об образе жизни рэпера до 2020 года ходили лишь противоречивые слухи. Однако после рождения долгожданного сына Джиган (настоящее имя – Денис Устименко-Вайнштейн) пустился во все тяжкие. Появление на свет четвертого ребенка супруг Оксаны Самойловой отмечал с размахом в ночных клубах Майами. Апогеем загула стали видео, в которых рэпер просил детей передать ему пиво, матерился и сбрил себе брови.

После таких выходок мужа Оксана заявила, что подает на развод, а Денис отправился сначала в американский, а затем и в российский рехаб. Благодаря лечению рэпер поборол зависимости, вымолил прощение у супруги, и многодетная семья воссоединилась.

Белла Хадид

В апреле 2023 года супермодель опубликовала в соцсетях скриншот специального приложения, в котором было отмечено, что она уже на протяжении шести месяцев не употребляет алкоголь.

Ранее Белла делилась с журналистами, что начала злоупотреблять спиртным из-за стресса на работе. Таким образом модель пыталась бороться с депрессией и паническими атаками, однако алкоголь лишь усугублял состояние знаменитости. Хадид признавалась, что порой перебарщивала с горячительными напитками и теряла над собой контроль. В итоге модель взяла себя в руки и решила полностью отказаться от употребления спиртного.