Mash: звезда фильма "Обитаемый остров" Василий Степанов впал в депрессию и запил

Актер Василий Степанов, известный главной ролью в фильме Федора Бондарчука "Обитаемый остров", впал в депрессию и злоупотребляет алкоголем, заявляют СМИ: журналисты встретили актера в подъезде и едва узнали. Куда пропал один из самых перспективных актеров "нулевых" и чем занимается сейчас – в материале Москвы 24.

Звездный час

Фото: кадр из фильма "Обитаемый остров"; режиссер – Федор Бондарчук; производство – Art Pictures Group

В 2008 году на экраны вышел фильм Федора Бондарчука "Обитаемый остров". Исполнитель главной роли – голубоглазый блондин Василий Степанов – в одночасье стал звездой и любимцем всех девушек. Тогда парню было 22 года, и ему прочили большое будущее в кино.

Однако роль в фантастическом блокбастере Бондарчука так и осталась для Василия единственной крупной. Степанов играл в театре, снимался в рекламе, был гостем телевизионных передач и после "Обитаемого острова" снялся еще в нескольких фильмах, но проекты оказались не столь успешны.

Экс-возлюбленная актера, Дарья Егорова, с которой они начали встречаться еще во время учебы в Щукинском училище, рассказывала журналистам, что Степанов вел себя непредсказуемо и импульсивно, еще будучи студентом. Василий мог внезапно проявить агрессию по отношению к ней или сокурсникам, а потом якобы ничего не помнил. По словам Дарьи, после прихода популярности актер просто не смог справиться с успехом и начал впадать в депрессию. Актриса заявляла в интервью, что Степанов сам стал отказываться от многочисленных предложений режиссеров, причем порой даже не читая их.

Со временем предлагать что-либо Степанову почти перестали, Дарья тоже ушла, устав терпеть срывы возлюбленного. После расставания молодой актер еще больше замкнулся и перестал появляться на публике.

Выпал из окна и попал в психиатрическую клинику

Фото: телеграм-канал Mash

Василий вновь напомнил о себе в декабре 2016 года: СМИ сообщили, что актер сломал позвоночник. По словам его приятеля, Степанов шел из магазина, поскользнулся на льду и неудачно упал: приземлился спиной прямо на ступеньки подъезда. Врачи диагностировали перелом тазобедренной кости и двух позвонков, после чего Степанову пришлось заново учиться ходить.

Едва оправившись от травм, Василий попал в новую беду: в апреле 2017-го журналисты писали, что актер выпал из окна третьего этажа и получил переломы руки и ноги. Сам Степанов позже рассказал журналистам, что пытался спасти кошку, которая ползала по карнизу, и случайно сорвался.

Затем появились новости, что после падения с высоты Василий оказался в психиатрической больнице. При этом представитель актера Александр Хаминский заявил журналистам, что медики просто решили "подстраховаться", вызвав психиатрическую помощь, а серьезных проблем с ментальным здоровьем у Степанова нет.

Однако, по разным данным, в 2017-м или 2019 году, актеру диагностировали шизофрению, поставили на учет в психо-неврологический диспансер и присвоили инвалидность. В СМИ звучала версия, что к срыву могло привести то, что якобы известный режиссер домогался Василия.

Сейчас, по данным ряда изданий, дела у 39-летнего актера обстоят не лучшим образом. 10 апреля журналисты телеграм-канала Mash встретили мужчину в подъезде его дома с "похмельным набором" продуктов. По данным СМИ, он впал в депрессию и запил на фоне невостребованности. Кроме того, мужчина рассказал, что его не снимут с психо-неврологического учета.

"Это уже не от меня зависит, это пожизненно, все. Из-за того, что из окна выпал, получается", – добавил он.

По информации телеграм-канала, актер живет на пособия по инвалидности, которые составляют 20 тысяч рублей, и пенсию мамы.