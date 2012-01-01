Мать 22 детей Кристина Озтюрк занялась изучением финансов после ареста мужа-турка

Россиянка Кристина Озтюрк, планировавшая родить 105 детей от осужденного турецкого бизнесмена, вновь ведет соцсети. Она пропала из публичного пространства чуть больше года назад, когда ее супруга посадили в тюрьму. Подробности необычной истории – в материале Москвы 24.

"Цифра 105 казалась глобальной"

Фото: instagram.com(принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ)/Kristina Ozturk

Кристина Озтюрк (в девичестве – Гагаркина) – жена турецкого бизнесмена Галипа Озтюрка, которая готовилась родить ему 105 детей, но воспитывает пока 22. Началось все с того, что в 2019 году, в 19 лет Кристина впервые отправилась в заграничную поездку – в Грузию. В первый же вечер она познакомилась с Озтюрком (по данным СМИ, мужчина открыл в Турции транспортную компанию, затем расширил бизнес и перевез его в Грузию, где основал еще и фирму по строительству отелей).

Озтюрку было уже за 50, но разница в возрасте не стала препятствием для большой любви. СМИ писали, что Галип в тот же вечер сделал россиянке предложение. Со свадьбой влюбленные тянуть не стали и расписались уже через несколько недель после первой встречи.

К слову, в Сети есть и другая история знакомства: якобы Кристина работала танцовщицей в мужском клубе и хорошо зарабатывала на приватных танцах сначала в Москве, а затем в Батуми. В таком заведении и произошла судьбоносная встреча турецкого миллионера и россиянки. Впрочем, сама девушка эту версию в разговоре с журналистами опровергала.

К моменту встречи у Кристины уже был ребенок, а у Озтюрка, по разным данным, от 9 до 11 наследников от прошлого брака, которые жили с ним. Возлюбленные сошлись во взглядах на семью: оба хотели еще больше детей. Поэтому пара решила дать жизнь более чем ста людям и параллельно девушка активно вела соцсети.





Кристина Озтюрк жена турецкого бизнесмена Цифра 105 была взята наобум, когда мы писали шапку моего профиля в соцсети. На тот момент у нас уже было пятеро детей, и цифра 105 казалась глобальной и созвучной.

Изначально девушка заявляла о намерении рожать по ребенку в год, но в итоге поняла, что организм может не справиться с такой нагрузкой. Тогда супруги не стали ждать и воспользовались услугами суррогатных матерей и стали родителями 22 детей.

Кристина заявляла журналистам и подписчикам, что воспитывать такое количество наследников легко. Ведь у мужа была возможность нанять штат нянь – едва ли не по одной на каждого ребенка. Многодетная мать рассказывала, что выстраивала систему воспитания, обучения и питания наследников и давала помощницам четкие указания. Также она обучала нянь действиям в разных ситуациях и всегда была "на телефоне". При этом женщина отмечала, что каждую свободную минуту проводит с детьми.

"Смотрит на 1 000 шагов вперед"

Фото: instagram.com(принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ)/Kristina Ozturk

Идиллия разрушилась, когда Озтюрк угодил за решетку. В 2022 году его задержали по подозрению в незаконном приобретении и хранении запрещенных веществ. Мужчину не выдали Турции, а осудили в Грузии зимой 2023 года, приговорив к восьми годам тюрьмы.

Примечательно, что в 2021-м Кристина заявляла в соцсетях, что у ее супруга есть план на любой случай, ведь он "всегда смотрит на 1 000 шагов вперед". Но, по данным СМИ, вместе с Озтюрком арестовали и его счета.

После задержания Галипа выяснилось, что у порядочного бизнесмена богатая преступная биография. По информации журналистов, в разные годы мужчину судили на родине за создание преступной организации, обвиняли в финансовых махинациях, сажали за вымогательство и употребление наркотиков.

В 2013 году Озтюрка даже обвинили в подстрекательстве к убийству, а в 2018-м суд должен был вынести решение по этому делу и приговорить Галипа к пожизненному заключению. Бизнесмен якобы заранее узнал об этом и сбежал в Грузию, где и познакомился с Кристиной.

После заключения мужа, в конце 2023-го Кристина пропала из соцсетей почти на год, а в январе 2025-го вернулась в публичное пространство, создав новый аккаунт. Многодетная мать перестала постить в соцсетях семейный контент и стала позиционировать себя как адепта ЗОЖа. Публикует всего понемногу: простые рецепты, тренировки, бытовые лайфхаки, делится успехами в изучении финансов, инвестиций и бухгалтерии.

"Здесь все про мой путь, мой рост и мои цели. Семейную жизнь я решила оставить за кадром, чтобы сохранить ее для себя и близких", – рассказала Кристина об обновленной концепции блога фолловерам.



Аккаунт насчитывает всего 745 подписчиков, так что вряд ли является основным источником дохода Озтюрк. Кем работает блогер и как ей удается обеспечивать себя и 22 ребенка, неизвестно.