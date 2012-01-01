Родственники найденной в Дубае модели считают, что она могла попасть в сексуальное рабство

В Дубае нашли пропавшую модель Марию Ковальчук – о девушке не было известий более недели. Сейчас она находится в реанимации местной больницы с переломами рук, ног и позвоночника. Подробности истории – в материале Москвы 24.

Пропала после "тусовки с шейхами"

Фото: x.com/ДоЗа СчАсТья

19 марта в Сети появились новости о том, что в Дубае в тяжелом состоянии найдена 20-летняя Мария Ковальчук: по данным СМИ, девушка находилась в городе с 15 февраля и работала моделью. Там же она отметила свой день рождения 9 марта. По информации телеграм-канала Shot, праздник блондинка провела в компании "местных шейхов".

"На следующий день девушка позвонила маме и рассказала, что на день отправится в отель к незнакомцам, которые пригласили ее к себе. По словам матери, голос ее дочки был растерянным", – передает телеграм-канал слова источника.

После звонка Мария уже не выходила на связь. Помимо этого, 11 марта Ковальчук должна была вылететь в Таиланд, однако пропустила рейс, а ее телефон был выключен, сообщали СМИ.

В итоге спустя девять дней девушку обнаружили на обочине дороги в Дубае в критическом состоянии: у нее были сломаны руки, ноги и позвоночник. Марию доставили в реанимацию местной больницы, где провели несколько операций. Сообщается, что она может лишь шевелить губами. Позже на связь с журналистами вышла и мама пострадавшей, Анна Ковальчук.



Анна Ковальчук мать пострадавшей Марии Ковальчук Сегодня Машу нашли в больнице в тяжелом состоянии. Она без документов, без телефона, без ничего. Три операции она перенесла. И она не может говорить.

Родные девушки считают, что она могла попасть в сексуальное рабство. По данным СМИ, мать Марии написала заявление в полицию Дубая, сейчас ведется расследование по делу.

Опасные вечеринки

По информации Shot, на мероприятия "к шейхам" в арабские страны часто приглашают моделей из стран СНГ. Они должны быть младше 23 лет, не ниже 160 сантиметров, подтянутыми, а также с естественной красотой и минимумом косметологических вмешательств. За присутствие им обещают от 500 долларов. В Сети ходят слухи, что после таких вечеринок девушки часто попадают в рабство. Некоторых из пропавших якобы вовсе не могут найти.

Чем может обернуться погоня за легкими деньгами, рассказала и юрист Екатерина Гордон. Адвокат в личном блоге напомнила о шокирующих дубайских вечеринках, получивших огласку около года назад.



Екатерина Гордон юрист, теле- и радиоведущая В Сети гуляют видео, где, предположительно, шейхи избивают девушек, стригут им волосы и делают с ними всякое... Девушки, женщины, а также их матери! Не идите за деньгами на подобные мероприятия. Вас могут и убить...

По слухам, богатые мужчины из Дубая платят инфлюенсерам из-за границы за удовлетворение их самых странных и не всегда законных желаний. Правда, конкретных доказательств существования этих вечеринок нет, плюс все истории с ужасающими рассказами анонимны.