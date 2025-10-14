Форма поиска по сайту

14 октября, 11:48

Культура

Дочь Федосеевой-Шукшиной заявила, что актриса остается на плановом обследовании

Фото: legion-media.com/Photographers

Народная артистка РСФСР Лидия Федосеева-Шукшина остается на плановом обследовании и не торопится с выпиской. Об этом в беседе с РИА Новости рассказала ее дочь Ольга Шукшина.

По ее словам, обследование народной артистки продолжается в спокойном режиме. Шукшина ежедневно посещает мать, которой проводят необходимые исследования и процедуры.

"Маме нравится, ее все устраивает. Когда уделяют внимание, зачем нам торопиться? Пока в режиме обследования, когда будет заключение, тогда будет", – резюмировала дочь народной артистки.

Федосеева-Шукшина находится на плановой госпитализации. Как поясняла Ольга, обследование должно было продлиться от трех до пяти дней.

Ранее СМИ также сообщали, что певца Михаила Шуфутинского прооперировали из-за найденной у него опухоли. Тем не менее PR-директор артиста Татьяна Юмашева опровергла эту информацию.

