Продюсер Иосиф Пригожин потерял сознание во время съемок

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Российский музыкальный продюсер Иосиф Пригожин рассказал изданию Super, что потерял сознание во время съемок.

Пригожин признался, что ему стало плохо в процессе записи подкаста для канала главы Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталия Бородина. Изначально продюсер заметил, что ему стало сложно разговаривать. После этого он попросил воды, а затем упал в обморок.

Пригожин прошел обследование в тот же день. Продюсер отметил, что подобное с ним происходит впервые, и предположил, что его самочувствие ухудшилось из-за переутомления.

"Давление поднялось и все. <...> Сейчас МРТ сделал, вроде бы показало, что все хорошо", – рассказал Пригожин.

Он также добавил, что его плохое состояние тогда могло быть обусловлено "атмосферой и чем-то в воздухе". Вместе с тем продюсер напомнил, что ведет здоровый образ жизни и регулярно проходит обследования.

Ранее народному артисту РСФСР Александру Збруеву стало плохо перед игрой в спектакле "Вишневый сад". По словам актера, у него поднялось давление. При этом от госпитализации он отказался.

В постановке Збруева заменили другим актером. Спектакль прошел на сцене Московского государственного театра "Ленком Марка Захарова". Сейчас артист чувствует себя нормально.

