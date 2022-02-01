СК возбудил дело после гибели ребенка при падении с 18-го этажа дома в Москве

10:37
Фото: РИА Новости/Максим Блинов
Уголовное дело возбудили в Москве после гибели малолетнего ребенка, упавшего с высоты 18-го этажа в районе Косино-Ухтомском. Об этом сообщается на сайте СК.
Дело расследуется по статье "Причинение смерти по неосторожности". По данным следствия, тело ребенка 2017 года рождения с повреждениями, характерными при падении с большой высоты, обнаружили вечером 31 января.
В настоящее время специалисты проводят комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Допрашиваются родственники, соседи и возможные очевидцы трагедии.
Ранее сообщалось, что мальчик упал с 18-го этажа 24-этажного жилого дома на Лухмановской улице. Погибшему около пяти лет.
До этого стало известно о падении школьницы с 22-го этажа жилого дома. Инцидент произошел на Загорьевской улице в Москве. Ребенок в результате падения выжил.
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