Balchug Capital купил торговый центр "Метрополис" в Москве

Фото: ТАСС/Артем Геодакян

Фонд Balchug Capital купил у американских инвесторов торгово-развлекательный центр "Метрополис" около метро "Войковская" в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании IBC Real Estate.

"Сделка получила одобрение правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в РФ", – отметили в сообщении.

Однако IBC Real Estate не раскрыли сумму сделки.

В свою очередь, старший директор, глава платформы консалтинговых услуг, отдела инвестиций и рынков капитала CORE.XP Ирина Ушакова предположила, что речь может идти о 55–65 миллиардах рублей. Основную часть стоимости актива составляют обязательства перед банком.

Руководитель и основатель Balchug Capital Давид Амарян рассказал, что фонд намерен и дальше реализовывать планы по стратегическому инвестированию в высококачественные российские объекты недвижимости, спрос на которые всегда будет на высоком уровне.

Эксперты на рынке коммерческой недвижимости отметили, что фонд Balchug Capital не станет последним владельцем "Метрополиса" в ближайшей перспективе.

Ранее сообщалось, что владельцы "Кулинарной лавки братьев Караваевых" продали бизнес топливной компании "Нефтьмагистраль".

Новый владелец появился у сети кафе в конце марта. Сумма и другие подробностей сделки не приводятся. Ранее владельцами сети были Евгений Каценельсон и Игорь Моисеев.



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