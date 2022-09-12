"Яндекс" закрыл сделку по продаже "Дзена" и "Новостей" и покупке Delivery Club

Фото: Москва 24/Евгения Смолянская

Компания "Яндекс" закрыла сделку по покупке Delivery Club и продаже сервисов "Дзен" и "Новости". Об этом сообщает РИА Новости/Прайм со ссылкой на пресс-службу компании.

"Новым владельцем этих сервисов стала компания VK. Все изменения в сервисах "Яндекса", связанные с продажей "Дзена" и "Новостей", будут появляться у пользователей постепенно, начиная с сегодняшнего дня (12 сентября)", – сообщили в компании.

В результате сделки сервис доставки еды Delivery Club стал частью бизнеса "Яндекс". В компании уточнили, что приложение и сайт сервиса продолжат работу, однако Delivery Club начнет осуществлять деятельность на единой платформе с "Яндекс.Едой".

23 августа "Яндекс" заявил о покупке у VK сервиса доставки еды и продуктов Delivery Club. Уточнялось, если сделка будет реализована, клиенты, в свою очередь, смогут получать заказы быстрее, а выбор ресторанов станет шире.

