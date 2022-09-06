Портал dzen.ru стал доступен пользователям в РФ в тестовом режиме

19:31
Фото: Москва 24/Дмитрий Макляков
Портал dzen.ru запустили в России в тестовом режиме. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу VK.
"Яндекс" и VK работают над решением технических моментов перед закрытием сделки. Сейчас портал dzen.ru доступен в бета-версии и сохраняет привычный пользователям интерфейс. На нем представлены: контент от авторов "Дзена", поисковая строка "Яндекса", новости и погода", – рассказали представители VK.
Отмечается, что привычный интерфейс позволяет легко и быстро ориентироваться на платформе как авторам, так и пользователям.
Сейчас специалисты прорабатывают пропускную способность портала, а также возможность автоматического перехода с сайта yandex.ru.
Ранее Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ одобрила ходатайства по проведению сделки об обмене сервисами между компаниями "Яндекс" и VK.
23 августа "Яндекс" заявил о покупке у VK сервиса доставки еды и продуктов Delivery Club. В компании пояснили, что после закрытия сделки Delivery Club и "Яндекс.Еда" перейдут на единую технологическую платформу.
Также "Яндекс" откажется от новостного агрегатора. По данным компании, ya.ru станет основной точкой входа в "Поиск", "Почту", личный кабинет пользователя и другие сервисы. Бывшая медийная главная станет порталом dzen.ru, который перейдет под управление VK.
"Яндекс" получит сервис Delivery Club в рамках сделки с VK
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