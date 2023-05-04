Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

"Яндекс" с 5 мая ограничит использование пароля от аккаунта в сторонних приложениях, сообщает ТАСС со ссылкой на данные клиентской рассылки "Яндекса".

"5 мая 2023 года мы закрываем возможность использовать пароль от аккаунта "Яндекс ID" в сторонних почтовых приложениях, календарях и клиентах к "Яндекс Диску", которые подключаются по протоколам POP3 / IMAP / SMTP / WebDAV / CalDAV", – отметили в сообщении.

В "Яндексе" уточнили, что благодаря этому решению повысится безопасность аккаунтов пользователей. Кроме того, пользователям посоветовали создать другие пароли для почты Microsoft Outlook, Mozilla Thunderbird, The Bat, Mac OS, Android и Microsoft Windows.

В компании подчеркнули, что пароли от "Яндекса" постепенно нельзя будет использовать на других сервисах. Специалисты приступили к этому процессу в начале апреля. Продлится он в течение нескольких месяцев, пока авторизация не будет закрыта у всех. При каждом этапе авторизация отключается у нескольких десятков тысяч пользователей.

Ранее эксперт в области IT, разработчик сайта Kremlin.ru Артем Геллер рассказал, что причиной утечек персональных данных пользователей является не техническая оплошность, а культура поведения внутри компании. Лидерами по числу утечек персональных данных пользователей стали сервисы доставки (34%) и ретейлеры (14%).

По словам Геллера, 99% инцидентов происходят из-за слива информации сотрудникам.

