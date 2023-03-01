Киберэксперт рассказал, как узнать об использовании телеграм-аккаунта третьими лицами

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Первым сигналом о несанкционированном доступе к телеграм-аккаунту человека могут стать появляющиеся, а затем быстро исчезающие уведомления. Об этом агентству "Прайм" сообщил руководитель направления Центра компетенций по информационной безопасности Группы Т1 Валерий Степанов.

"Такое возможно, когда пользователь удаляет свое сообщение. Однако если вы зайдете в чат с вашим контактом и увидите, что сообщение уже прочитано, – стоит задуматься", – предостерег эксперт.

Узнать о том, имеет ли кто-то из посторонних доступ к личному аккаунту человека, можно, перейдя в приложении в "Настройки – Устройства – Активные сеансы". Там мессенджер хранит информацию об устройствах, с которых был совершен вход в аккаунт.

Обеспечить безопасность собственного аккаунта можно, установив при входе в приложение код-пароль, Touch ID или Face ID. Дополнительную безопасность обеспечит двухфакторная аутентификация, сообщил Степанов.

Ранее в Telegram обнаружили инструменты для слежки за пользователями. У популярного сервиса TGStat есть бот, который взаимодействует c интерфейсом мессенджера и тысячами каналов одновременно. Таким образом, у TGStat может храниться информация обо всех пользователях клиентских каналов.



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