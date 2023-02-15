Хинштейн заявил о сложности маркировать телеграм-каналы без вмешательства администрации

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Маркировать едиными значками администрируемые вражескими государствами телеграм-каналы будет тяжело без вовлеченности администрации Telegram. Об этом заявил руководитель думского комитета по информполитике Александр Хинштейн.

"Боюсь, что сделать это без вовлеченности администрации Telegram будет довольно сложно. Насколько администрация Telegram готова к этому, мне сказать трудно, каким-то принудительным способом, боюсь, это сделать будет затруднительно", – цитирует депутата ТАСС.

Между тем специалист по гражданскому и международному праву Мария Ярмуш назвала идею спикера Совфеда Валентины Матвиенко по маркировке телеграм-каналов с враждебной по отношению к РФ информацией необходимой и своевременной, передает RT.

Она подчеркнула, что после принятия решения владельцы каналов будут показывать не завуалированный контент, а прямой. Маркировка вынудит их признать негатив. Эксперт отметила, что для этого следует подумать, каким будет этот значок.

В свою очередь, зампредседателя думского комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Олег Матвейчев заявил, что пока что не знает, как реализовать предложение Матвиенко.

"У меня нет комментария. Пока не очень понимаю, как это можно сделать", – цитирует депутата "Газета.ру".

15 февраля во время собрания верхней палаты парламента Матвиенко поддержала инициативу первого замглавы международного комитета СФ Владимира Джабарова попросить Роскомнадзор предоставлять данные о выявленной работе телеграм-каналов, которые публикуют недружественный по отношению к российской стороне контент.

Спикер Совфеда предложила маркировать такие канаты специальным значком по аналогии с иноагентами.

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