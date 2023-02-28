Эксперт рассказал, как и почему персональные данные попадают в общий доступ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Причиной утечек персональных данных пользователей является не техническая оплошность, а культура поведения внутри компании. Об этом сообщает "Вечерняя Москва" со ссылкой на эксперта в области IT, разработчика сайта Kremlin.ru Артема Геллера.

Лидерами по числу утечек персональных данных пользователей стали сервисы доставки (34%) и ретейлеры (14%). Большое количество утечек данных клиентов сервисов доставок еды обусловлено значительным числом пользователей подобных приложений. Ретейл занимает второе место по причине меньшего числа клиентов.

По словам Геллера, 99% инцидентов происходят из-за слива информации сотрудникам.

"Какая культура в компании – такие проблемы и возникают впоследствии", – сообщил он.

При этом, уточнил эксперт, жертвами утечки данных могут стать не только клиенты, но и сотрудники предприятий.

В случае обнаружения утечки Геллер рекомендовал обратиться в компанию для начала процесса расследования. В другом же случае клиент может написать заявление в правоохранительные органы с подробным описанием ситуации.

До этого сообщалось, что утечки паспортных данных в РФ боятся 56,8% жителей. Участие в опросе приняли 1 094 человека из 36 российских регионов. 70% респондентов раз в месяц меняют пароль от аккаунта на госуслугах и в других сервисах, где хранятся паспортные данные.



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