Утечку персональных данных предложили сделать основанием для замены паспорта в РФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Попадание паспортных данных россиянина в свободный доступ в результате утечки должно стать основанием для замены паспорта РФ. Об этом член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, председатель Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов написал в своем телеграм-канале.

По его словам, это необходимо сделать для защиты интересов и прав граждан.

Кабанов добавил, что в случае утечки данных человек должен иметь право по желанию заменить свой паспорт во избежание мошеннических действий.

Он пообещал направить это предложение в ответственные органы в ближайшее время.

Ранее замглавы комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин предложил ввести для руководителей компаний личную ответственность за утечку персональных данных. По его словам, для таких инцидентов нужно предусмотреть штрафы.

По данным компании Group-IB, в 2022 году объем утечек персональных данных россиян превысил показатель 2021 года в 40 раз. В открытом доступе только в прошлом году оказалась личная информация примерно 100 миллионов россиян.



В "Ситимобиле" сообщили об утечке данных клиентов

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