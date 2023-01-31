Путин рекомендовал ГД ускорить рассмотрение закона об обезличивании персональных данных

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александра Липкина

Владимир Путин рекомендовал Госдуме ускорить рассмотрение законопроекта, устанавливающего порядок обезличивания персональных данных. Соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля.

Ответственным за исполнение назначен спикер Госдумы Вячеслав Володин. Срок поручения – 15 июля 2023 года.

Российский лидер также рекомендовал ассоциации "Альянс в сфере искусственного интеллекта" представить предложения о дополнительных мерах поддержки проектов в сфере искусственного интеллекта. Кроме того, Путин поручил подумать над предоставлением разработчикам программного обеспечения доступа к обезличенным персональным данным. Это необходимо для удовлетворения их потребностей для создания и внедрения технологий машинного обучения.

Срок исполнения поручения определили до 15 октября 2023 года.

Ранее сообщалось, что Минцифры России разрабатывает функционал для удаления персональных данных с сервисов через портал госуслуг. Замглавы комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин отметил, что эта опция будет особенно удобна тем гражданам, кто не помнит, кому именно предоставлял свои данные.



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