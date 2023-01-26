В ГД предложили ввести штрафы для глав компаний за утечки персональных данных

Фото: Москва 24/Евгения Смолянская

Замглавы комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин ("Единая Россия") заявил о необходимости ввести личную ответственность для руководителей компаний за утечку персональных данных. Его слова передает РИА Новости.

Он отметил, что важно прописать личную ответственность глав организаций. Также, по словам Горелкина, необходимо ввести штрафы для подобных инцидентов.

"Есть разные варианты, какая сумма этих штрафов должна быть", – подчеркнул он.

Также Горелкин обратил внимание на то, что в январе в ГД ожидали проект закона об ответственности за утечки персональных данных, но пока его не представили. Разработкой соответствующего документа занимается Минцифры.

В среду, 25 января, стало известно, что объем утечек персональных данных россиян в 2022 году превысил показатель 2021 года в 40 раз. В открытом доступе оказалась личная информация примерно 100 миллионов россиян.

Компания по доставке грузов СДЭК подтвердила факт утечки информации из базы данных клиентов сервисов CDEK.Shopping и "СДЭК.Маркета". До этого в компании уже происходила подобная ситуация.

В декабре 2022 года сервис "Яндекс Еда" получил статус потерпевшего по делу об утечке данных клиентов. Утекшая в конце февраля информация содержала адреса, номера телефонов и имена клиентов, даты и время заказов. При этом логины, пароли и данные банковских карт остались в сохранности.

Минцифры доработало законопроект об оборотных штрафах за утечку персональных данных

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