Роскомнадзор проверит информацию о возможной утечке данных клиентов "Здравсити"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Роскомнадзор (РКН) обязался проверить информацию об утечке базы данных клиентов аптечного маркетплейса "Здравсити". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"Роскомнадзор проверит информацию о возможной утечке в компании "Здравсити", – говорится в сообщении.

В РКН напомнили, что, согласно законодательству РФ, ответственные в компании должны сообщить в ведомство об утечке в течение 24 часов с момента ее обнаружения. По данным на 13:00 2 февраля, от "Здравсити" не поступало уведомлений.

Ранее в "Здравсити" опровергли информацию об утечке базы данных пользователей, которая ранее появилась в Сети. В компании также подчеркнули, что подобное было опубликовано с целью провокации.

База содержит неактуальную информацию, добавил руководитель маркетплейса Даурен Абеуов.

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!