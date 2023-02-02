Роскомнадзор проверит информацию об утечке данных в компании "Атол"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Роскомнадзор проведет проверку сообщений об утечке персональных данных в компании "Атол", специализирующейся на выпуске оборудования и ПО для автоматизации торговли. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В "Атоле" заявили, что хакеры смогли заполучить и разместить в открытом доступе часть маркетинговой базы компании.

"Роскомнадзор проверит информацию о возможной утечке персональных данных в компании "Атол", – заявили в ведомстве.

Там пояснили, что компания уведомила РКН об инциденте в сроки, установленные федеральным законодательством о защите персональных данных.

В "Атоле" утверждают, что до 70% содержащихся в базе сведений являются неактуальными и относятся к 2007–2016 годам. Атака хакеров не повлияла на работу сервисов компании, однако злоумышленники провели рассылку провокационных сообщений от имени компании. По данным компании, она затронула менее 5% клиентов и партнеров.

"Этим адресатам компания отправила свои разъяснения. Мы еще раз приносим свои извинения тем, кто получил спам", – добавили в компании.

Ранее "Почта России" сообщила о намерении выяснить обстоятельства утечки персональных данных клиентов до конца февраля. Инцидент произошел в конце декабря 2022 года.

К расследованию будут привлечены специалисты Минцифры и сотрудники профильных компаний в сфере кибербезопасности.

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