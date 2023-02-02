В "Здравсити" опровергли информацию об утечке данных клиентов

Фото: depositphotos/gioiak2

Информация о взломе базы данных аптечного онлайн-сервиса "Здравсити" является ложной. Об этом ТАСС сообщил руководитель платформы Даурен Абеуов.

Ранее в Сети появилась информация о взломе и дальнейшей публикации базы данных сервиса.

"Информация о взломе онлайн-сервиса "Здравсити" не соответствует действительности. На текущий момент мы проводим тщательное расследование инцидента", – сообщил он.

Согласно первым результатам расследования, уточнил Абеуов, распространившаяся в Сети информация была опубликована с целью провокации. База содержит неактуальные данные.

Ранее "Почта России" сообщила о намерении выяснить обстоятельства утечки персональных данных клиентов до конца февраля. Инцидент произошел в конце декабря 2022 года.

К расследованию будут привлечены специалисты Минцифры и сотрудники профильных компаний в сфере кибербезопасности.



Минцифры доработало законопроект об оборотных штрафах за утечку персональных данных

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!