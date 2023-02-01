В "Яндексе" сообщили, что не прослушивали пользователей через умные колонки с "Алисой"

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В "Яндексе" заявили, что компания не прослушивала пользователей через умные колонки с "Алисой". Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу компании.

В организации добавили, что фрагменты кода, которые подверглись утечке данных и появились в Сети, используются только в бета-версии "Алисы", в которой могут участвовать только сотрудники "Яндекса" и их устройства.

Ранее сообщалось о том, что сервисы компании "Яндекс" подверглись утечке данных: в открытом доступе в Сети появились фрагменты кода из внутреннего репозитория, то есть инструмента для хранения кода и работы с ним. После этого инцидента в компании начали внутреннее расследование.

В "Яндексе" также добавили, что фрагменты исходного кода, оказавшиеся в Сеть, не несут угрозы для данных пользователей и работы площадок.

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!