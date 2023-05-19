СД "Яндекса" изучит предложения Алекперова и Потанина по покупке контрольного пакета – СМИ

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Совет директоров "Яндекса" планирует на следующей неделе рассмотреть предложения основателя "Лукойла" Вагита Алекперова и главы "Норникеля" Владимира Потанина по покупке контрольного пакета акций компании. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

"Yandex N.V. (акционерное общество компании с регистрацией в Нидерландах. – Прим. ред.) получила предложения от Потанина и Алекперова о покупке контрольного пакета акций доминирующей в России поисковой системы", – следует из материала издания.

По информации источников агентства, предприниматели планируют приобрести порядка 51% акций. Стоимость пакета оценивается примерно в 7–7,5 миллиарда долларов.

При этом окончательное решение при продаже доли останется за российскими властями, даже если "за" проголосуют в компании.

До этого стало известно, что за продажу "Дзена" компания "Яндекс" выручила около 38,6 миллиарда рублей. Сделка состоялась в сентябре 2022 года. Подобную полученной сумме компания вложила в Delivery Club, который будет переименован в "Маркет Деливери" в июне 2023 года.

