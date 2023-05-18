14:21Экономика
"Яндекс" показал новый логотип Delivery Club
Фото: телеграм-канал Sostav
Компания "Яндекс" показала новый логотип в рамках ребрендинга Delivery Club. В начале лета сервис сменит название на "Маркет Деливери".
На обновленном изображении авторы сохранили фирменного страуса Delivery Club и зеленый цвет. При этом к картинке добавили знак Маркета, а на животном нарисовали желтую линию.
Директор департамента бизнес-развития платформы электронной коммерции "Кактус" Виктория Марочкина прокомментировала расширение категорий товаров для экспресс-доставки в сервисе, отметив, что подобное решение является логичным для сегодняшней повестки.
По ее мнению, расширение логистической сети и пополнение ассортимента помогут "Яндексу" увеличить количество заказов, плотность покрытия доставки и обслуживания.
"Кроме того, непродовольственный сегмент, в частности, электроника, имеет более высокий средний чек, что может повысить маржинальность работы сервиса", – цитирует Марочкину РИА Новости.
16 мая "Яндекс" объявил о ребрендинге сервиса доставки еды и продуктов Delivery Club. Компания увеличит инвестиции в развитие платформы. "Маркет деливери" начнет осуществлять экспресс-доставку разной продукции из ретейла.
Маркетолог прокомментировал сделку "Яндекса" и VK
Читайте также