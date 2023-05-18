"Яндекс" показал новый логотип Delivery Club

Фото: телеграм-канал Sostav

Компания "Яндекс" показала новый логотип в рамках ребрендинга Delivery Club. В начале лета сервис сменит название на "Маркет Деливери".

На обновленном изображении авторы сохранили фирменного страуса Delivery Club и зеленый цвет. При этом к картинке добавили знак Маркета, а на животном нарисовали желтую линию.

Директор департамента бизнес-развития платформы электронной коммерции "Кактус" Виктория Марочкина прокомментировала расширение категорий товаров для экспресс-доставки в сервисе, отметив, что подобное решение является логичным для сегодняшней повестки.

По ее мнению, расширение логистической сети и пополнение ассортимента помогут "Яндексу" увеличить количество заказов, плотность покрытия доставки и обслуживания.

"Кроме того, непродовольственный сегмент, в частности, электроника, имеет более высокий средний чек, что может повысить маржинальность работы сервиса", – цитирует Марочкину РИА Новости.

16 мая "Яндекс" объявил о ребрендинге сервиса доставки еды и продуктов Delivery Club. Компания увеличит инвестиции в развитие платформы. "Маркет деливери" начнет осуществлять экспресс-доставку разной продукции из ретейла.