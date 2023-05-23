Глава ВТБ заявил о взрывном росте трансграничных платежей между Россией и Китаем

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ВТБ отметил взрывной рост трансграничных платежей между Москвой и Пекином в первом квартале 2023 года. Увеличение составляет более чем 200%, заявил на Российско-китайском бизнес-форуме в Шанхае глава кредитной организации Андрей Костин.

По его мнению, на этом фоне все более остро ощущается необходимость прямого подключения российских банков к системе CIPS (международная китайская система банковских переводов. – Прим. ред.).

"Хотел бы подчеркнуть, что бенефициарами такого подключения станут не только крупные компании, но также предприятия малого и среднего бизнеса из России и Китая, значимость которых в двусторонней торговле возрастает", – цитирует Костина ТАСС.

Глава банка добавил, что у кредитных организаций РФ есть потенциал на китайском рынке. Речь идет о работе с драгоценными металлами и другой сырьевой продукцией, отметил Костин. Он назвал ВТБ вторым банком по величине активов. Кредитная организация готова подключиться к решению этих и других актуальных вопросов двусторонней финансовой повестки, заключил он.

В ходе шанхайского форума глава Сбербанка Герман Греф заявил, что банк разрабатывает новое платежное решение, чтобы граждане других стран могли оплачивать покупки в его эквайринговой сети. По его словам, сейчас по этому вопросу проходят переговоры.