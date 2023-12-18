Суд признал незаконным расторжение Carlsberg лицензионных соглашений с "Балтикой"

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Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области признал незаконным отказ датской Carlsberg Breweries A/S от рамочного соглашения о поставках и лицензиях от 1 апреля 2013 года и от четырех лицензионных соглашений на использование ООО "Пивоваренная компания "Балтика" брендов Holsten, Tuborg, Kronenbourg и Seth&Rileys Garage.

Таким образом, суд полностью удовлетворил иск "Балтики". Подробности при этом не приводятся, поскольку дело рассматривалось в закрытом режиме.

Ранее российский Минфин ответил на обвинения главы компании Carlsberg в "краже" пивоваренной компании "Балтика". Согласно их данным, ООО "Пивоваренная компания "Балтика" не находится в собственности страны. Сейчас временным управляющим является Росимущество. Именно этот факт не влечет за собой изменения структуры собственности.

До этого гендиректор Carlsberg Джейкоб Ааруп-Андерсен сообщил, что предприятие не согласится на сделку, которая позволила бы узаконить передачу "Балтики" во временное управление Росимуществу. Он обвинил российские власти в краже бизнеса.

Позже стало известно, что Carlsberg предложил урегулировать конфликт в течение полугода. В противном случае предприятие грозится подать иск в Международный арбитражный суд. По некоторым данным из СМИ, за "Балтику" договаривались заплатить 71 миллиард рублей.

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