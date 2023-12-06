Минпромторг увидел риск ухода из России "Ашана", Globus и Metro

Фото: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

Министерство промышленности и торговли РФ увидело риск ухода из страны иностранных продуктовых торговых сетей – "Ашана" и "Атака", Metro Cash&Carry, Globus и Selgros. Об этом сообщает газета "Известия".

Подчеркивается, что в настоящее время в распоряжении сетей находятся 483 принадлежащие им точки торговли в 49 субъектах России, а также распределительные и производственные центры. Всего в активе компаний находятся свыше 50 тысяч сотрудников.

Однако, несмотря на масштаб инфраструктуры, риск ухода компаний с рынка сохраняется, говорится в письме первого зампреда правительства Андрея Белоусова в адрес Михаила Мишустина.

Закон запрещает сильную монополизацию отрасли в субъектах – ретейлеры не могут проводить слияния и поглощаться, если их доля в рамках одного городского округа, района или другого муниципалитета уже достигла 25% в денежном выражении.

Данный запрет был снят в июне 2023 года, тогда из страны ушла финская компания Prisma, у которой по России было 15 магазинов. Их купила фирма X5 Group, которой принадлежат "Пятерочки" и "Перекрестки".

Поэтому Минпромторг предложил продлить снятие запрета на 2024 год, а также позволить отечественным торговым компаниям покупать активы иностранной розницы без каких-либо ограничений. По данным издания, Мишустин уже поставил подпись под бумагами Белоусова, а проект закона поступил в кабмин РФ.

Ранее пресс-службы торговых сетей "Ашан" и Metro заявляли, что не планируют покидать российский рынок. "Ашан" продолжает работу автономно от основной компании, планов по открытию новых торговых точек нет.

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