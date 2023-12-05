В МИД РФ назвали провальным введение Западом потолка цен на российскую нефть

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Действия стран Запада по введению в прошлом году потолка цен на нефть из России были обречены на провал. Об этом ТАСС сообщил замглавы МИД РФ Александр Панкин.

"Об этом же много пишут и говорят: продаем нефть, продаем, невзирая ни на что, по более высоким ценам", – отметил он, добавив, что Запад продолжит зажимать Россию в этой отрасли.

Санкции западных стран на нефтепродукты из РФ вступили в силу 5 февраля. Евросоюз запретил импорт российских нефтепродуктов, кроме того, государства ЕС и G7 установили на них потолок цен.

7 февраля Евросоюз сделал несколько исключений относительно потолка цен на нефтепродукты. Ограничение цены не коснется продуктов, которые были произведены из российской нефти за рубежом.

Потолок цен не будет действовать в случае смешивания нефтепродуктов из России и нефтепродуктов нероссийского происхождения. Европейские провайдеры смогут транспортировать и страховать подобные продукты без ограничений.

Страны G7 приняли решение о сохранении цен на нефть из РФ на уровне 60 долларов за баррель. По данным источника, решение было принято, несмотря на призывы некоторых стран снизить установленный потолок. За сохранение ограничений выступила в том числе Австралия.

После Владимир Путин подписал документ, согласно которому российские компании получили право соблюдать потолок цен на нефть с условием осуществления поставок дружественным государствам по заключенным договорам. При этом в список не были включены Китай и Индия.



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